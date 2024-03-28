Kasus TPPO Mahasiswa ke Jerman, Menko Polhukam Bakal Panggil Dikti hingga Polri

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto bakal memanggil Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI), Polri, dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu), buntut kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berkedok program magang ke Jerman.

"Namun kami akan panggil pertama DIKTI, kedua dengan Polri, yang ketiga dengan Kemenlu," katanya kepada wartawan, Kamis, (28/3/2024).

Hadi menjelaskan, hal itu dilakukan untuk mengidentifikasi proses pengiriman para mahasiswa ke Jerman.

"Sehingga dari langkah-langkah tersebut nanti kami pisah, apa yang terbaik untuk menyelamatkan para mahasiswa itu, kurang lebih ada 1.900 mahasiswa kami identifikasi," katanya.

"Ini aja sudah, secara informal kita sudah koordinasi baik DIKTI, baik dengan Kemenlu, baik dengan Bareskrim. Nanti baru kita tentukan. Kita identifikasi masalahnya," pungkasnya.

(Awaludin)