Mudik 2024, Kakorlantas: Pembatasan Mobilisasi, Contra Flow, One Way Sudah Ada Jadwalnya

JAKARTA - Kakorlantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan menghadiri pelepasan Tim Liputan Mudik 2024 iNews Media Group di Lobby Inews Tower, Jakarta Pusat, Kamis (28/3/2024). Irjen Pol Aan menyampaikan terima kasihnya atas keterlibatan iNews Media dalam meliput arus lalu lintas mudik Lebaran 2024.

"Saya ucapkan terima kasih pada iNews Media group yang ada di sini atas kerja sama selama ini meng-update ikut mensosialisasikan apa-apa yang menjadi cara-cara kita saat bergerak mengelola lalu lintas dan sebagainya," ujarnya.

Dia menilai andil media sangat luar biasa dalam menyukseskan kegiatan pengelolaan mudik yang ditangani kepolisian. Para pemudik dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang dibutuhkan selama perjalanan mudik.

"Kita sudah ada SKB untuk mengelola membatasi kendaraan barang untuk membatasi mobilisasi kendaraan pribadi, untuk menambah kapasitas jalan, contra flow, one way itu sudah ada jadwalnya," tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo (HT) mengatakan liputan ini sudah menjadi kegiatan rutin yang dilakukan iNews Media Grup untuk memberikan informasi kepada masyarakat.