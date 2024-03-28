Ketika 4 Jenderal Polri Turun ke Jalan, Bagi-bagi Takjil untuk Pengendara

JAKARTA - Divisi Humas Polri kembali mengadakan, kegiatan rutin setiap tahun di bulan suci Ramadhan, yakni bagi-bagi takjil ke pengendara kendaraan bermotor, khususnya para ojek online (ojol) maupun sopir taksi.

Namun, pemandangan berbeda terlihat pada tahun ini, empat jenderal Polri turut terlibat untuk membagikan takjil bersama awak media.

Mulai dari Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho hingga tiga jenderal yang menjabat Kepala Biro yakni Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, Karo Multimedia Divisi Humas Polri Brigjen Pol Gatot Repli Handoko dan Karo PID Divisi Humas Polri Brigjen Pol Tjahyono Saputro.

Berdasarkan pantauan MNC Portal di lapangan, para jenderal Divisi Humas Polri itu kompak berdiri di lampu merah untuk membagikan takjil berupa makanan ringan seperti roti, kue dan minuman.

Tidak sedikit dari para pengendara yang diberikan takjil mengucapkan terima kasih kepada jajaran anggota Divisi Humas Polri karena kegiatan tersebut.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho mengatakan, kegiatan pembagian takjil gratis kepada para pengendara bersama wartawan adalah bentuk sinergitas antara Polri dan media.

"Kegiatan ini juga menjadi kegiatan positif apalagi di bulan suci Ramadan yang penuh berkah. Berbagi kepada orang berpuasa merupakan satu amalan yang baik," kata Sandi.