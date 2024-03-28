Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BRIN: Perlu Kajian Lebih Komprehensif Soal Isu Kemunculan Selat Muria di Jateng

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |22:07 WIB
BRIN: Perlu Kajian Lebih Komprehensif Soal Isu Kemunculan Selat Muria di Jateng
Peneliti BRIN, Andrin (foto; dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Adrin Tohari, menyoroti pentingnya penelitian terkait isu munculnya kembali Selat Muria, yang dihubungkan dengan ancaman bencana alam seperti banjir besar di wilayah pesisir Demak, Jawa Tengah.

Dalam penjelasannya, Adrin menegaskan bahwa perlu adanya pemahaman yang komprehensif terkait karakteristik sumber bahaya geologi untuk melakukan mitigasi bencana secara efektif.

Hal itu disampaikan dalam acara Media Lounge Discussion (Melodi) bertajuk 'Fenomena Selat Muria, Mungkinkah Muncul Kembali?' di Media Lounge Gedung B.J Habibie Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Thamrin, Jakarta Pusat pada Kamis (28/3/2024) sore.

“Isu munculnya Selat Muria ini perlu dilihat dari kejadian bencana banjir besar yang terjadi di wilayah pesisir Demak akibat faktor cuaca ekstrim dan juga kontribusi penurunan tanah. Untuk itu riset terkait aspek cuaca ekstrim, dan penurunan tanah sangat penting dilakukan di wilayah pesisir Demak,” kata Adrin.

Adrin menilai riset terkait aspek cuaca ekstrim dan penurunan tanah di wilayah pesisir Demak merupakan langkah penting untuk memahami dan mengurangi risiko bencana. Tim periset dari LIPI sebelumnya telah melakukan riset pada tahun 2017-2019 yang mengungkapkan bahwa laju penurunan tanah di wilayah Kota Demak mencapai 2,4 – 2,5 cm/tahun, disebabkan oleh proses pemadatan alami dan penurunan muka air tanah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174713//meteor_jatuh_di_cirebon-mgXo_large.jpg
Heboh Benda Diduga Meteor Jatuh di Cirebon, Harganya jika Dijual Capai Rp26 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/18/3174623//hujan_di_nepal-i1Q4_large.jpg
Banjir Bandang dan Longsor Terjang Nepal, 22 Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/18/3172373//banjir_taiwan-vJjd_large.jpg
Bak Tsunami, Banjir Imbas Topan Super Ragasa Akibatkan 17 Tewas di Taiwan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/33/3172050//aiser_khaled-KOSi_large.JPG
Aisar Khaled Diusir saat Bagikan Bantuan Banjir di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/338/3170686//banjir-Q2Nw_large.jpg
Hujan di Jakarta, Empat Ruas Jalan Terendam Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/1/3170644//bast_kemenbud_dan_brin-tOH2_large.jpeg
Kementerian Kebudayaan dan BRIN Teken Serah Terima Alih Status Aset 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement