Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pantau Pergerakan Sesar Lembang, BRIN Pasang Sensor di 3 Lokasi Ini

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |22:23 WIB
Pantau Pergerakan Sesar Lembang, BRIN Pasang Sensor di 3 Lokasi Ini
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Adrin Tohari mengatakan pihaknya telah memasang sensor di tiga lokasi untuk memantau pergerakan lempengan Sesar Lembang.

Diketahui Sesar Lembang juga mencakup kawasan Batunyusun, Gunung Batu, Gunung Lembang, Cihideung, Jambudipa, dan berakhir di ujung utara Padalarang, seperti dicatat Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG).

"Sejak 2022 kita pasang di tiga lokasi ada di Kantor BPBD Kabupaten Bandung, Taman Hutan Raya (Tahura) Djuanda, dan Kantor Desa Cipada sensor yang dipasang untuk pemantauan pergerakan yang sangat scientific GPS continue, ada seismometer untuk memantau pergerakan dari Sesar Lembang itu sendiri," kata Adrin kepada wartawan di Jakarta, Kamis (28/3/2024).

Adrin menyebut Peneliti BRIN juga sedang memahami kondisi Sesar Lembang sedang menghimpun energi atau tidak yang berpotensi bergerak sewaktu-waktu.

"Kita sedang memahami pada saat ini kondisi saat ini kondisi Sesar Lembang sedang menghimpun energi atau tidak. Karena kalau sedang menghimpun energi dan adanya pergerakan secara tiba-tiba pergerakan lempeng kan biasanya smooth kan ya tiba-tiba terkunci berarti ada sesuatu yang sedang tersimpan energinya disitu," tuturnya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
gempa BRIN Sesar Lembang
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175162//gempa-5SRy_large.jpg
Breaking News! Gempa Besar M6,6 Guncang Papua Nugini, BMKG Imbau Masyarakat di Pesisir Tetap Tenang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3174938//gempa-FqJt_large.jpg
Gempa Dangkal M5,2 di Pantai Barat Sumatera, Ini Analisis BMKG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174713//meteor_jatuh_di_cirebon-mgXo_large.jpg
Heboh Benda Diduga Meteor Jatuh di Cirebon, Harganya jika Dijual Capai Rp26 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/337/3174666//gempa-1mrq_large.jpg
Gempa 4,0 Guncang Melonguane Sulut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/340/3174650//gempa-Svy1_large.jpg
Gempa Guncang Kabupaten Gayolues Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/340/3174507//gempa-ZptH_large.jpg
Gempa Dangkal M3,6 Guncang Sumenep Jawa Timur
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement