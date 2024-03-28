Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kubu Ganjar Dukung Permintaan Kubu Anies untuk Hadirkan 4 Menteri di Sidang PHPU

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |23:36 WIB
Kubu Ganjar Dukung Permintaan Kubu Anies untuk Hadirkan 4 Menteri di Sidang PHPU
Kubu Ganjar-Mahfud di MK (foto: MPI/Jonathan)
A
A
A

JAKARTA - Tim Hukum Ganjar-Mahfud mendukung penuh Tim Hukum Nasional (THN) Anies-Muhaimin atas permintaan dipanggilnya empat Menteri pada sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Dukungan itu juga disampaikan langsung dalam persidangan PHPU pada Kamis (28/3).

“Karena sudah diajukan oleh pemohon satu, kami mendukung apa yang disampaikan pemohon satu. Demikian juga usulan satu dengan Mensos, Paling tidak dua kementerian ini yang kami anggap sangat penting,” kata Ketua Tim Hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, Kamis (28/3/2024).

Saat ditanyai awak media, Todung menyinggung permasalahan berkaitan dengan bantuan sosial (bansos). Salah satunya ialah Menteri Sosial Tri Rismaharini yang tidak banyak terlibat langsung.

“Kehadiran Menteri Sosial yang kelihatannya tidak terlalu terlibat dalam penyaluran bansos,” kata Todung.

Adapun untuk Menteri Keuangan Sri Mulyani menurutnya juga akan menggali terkait bansos. Ia menyebut Sri Mulyani bisa menjelaskan kebijakan fiskal menyangkut menyaluran Rp 486,5 triliun untuk bansos.

“Dan juga ingin mengetahui dari Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan sejauh mana politik anggaran, sejauh mana kebijakan fiskal dalam kebijakan bansos yang menyangkut Rp486,5 triliun,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
