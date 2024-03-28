Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Damkar: Kebakaran Rumah di Cipinang Akibat Korsleting Listrik

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |00:55 WIB
Damkar: Kebakaran Rumah di Cipinang Akibat Korsleting Listrik
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran melanda satu unit rumah milik warga di Jalan Cipinang Jaya 1/Dd No.53, RT.11/RW.8, Kelirahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu (27/3/2024) malam.

Kasiops Damkar Jakarta Timur, Gatot Sulaeman mengatakan, insiden kebakaran itu terjadi saat warga melihat kobaran api yang sudah besar pukul 23.19 WIB. Saat itu, kata Gatot, warga langsung menghubungi petugas pemadam kebakaran.

Gatot mengatakan, pihaknya langsung menerjunkan 11 unit mobil dan 55 petugas pemadam kebakaran. Tim tiba di lokasi sekitar pukul 23.21 WIB. Tak berselang lama, petugas berhasil memadamkan api pukul 23.30 WIB.

"Awal pemadaman pukul 23.33 WIB. Pendinginan pukul 23.40 WIB. Akhir pemadaman pukul. 00.02 WIB," terang Gatot dalam keterangannya, dikutip, Kamis (28/3/2024).

Gatot memperkirakan, nilai kerugian dari kebakaran itu mencapai Rp150 juta. Ia berkata, kebakaran diakibatkan karena terhadinya korsleting listrik.

"Objek terbakar rumah warga, kerugian Rp 150.000.000. Sebab korsleting listrik," tandasnya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
