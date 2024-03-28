Apartemen Graha Cempaka Mas Terbakar, 10 Unit Mobil Damkar Dikerahkan ke Lokasi

JAKARTA - Insiden kebakaran melanda Apartemen Graha Cempaka Mas, tepatnya di Jalan Ruko Cempaka Mas Blok C, Jakarta Pusat, Rabu (27/3/2024) malam.

Insiden itu, diketahui dari postingan BPBD DKI Jakarta yang diunggah di akun X, @BPBDJakarta.

"Pukul 23:41 WIB | Info #Kebakaran Apartemen Graha Cempaka Mas Jl Ruko Cempaka Mas Blok C No 1 RW 08 Kel Sumur Batu Kec Kemayoran," demikian cuitan BPBD DKI Jakarta dikutip, Kamis (28/3/2024).

Atas insiden itu, setidaknya ada 10 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Saat ini, kobaran api telah berhasil dijinakkan.

"Penanganan: 10 Unit Damkar, BPBD, PLN, PMI, AGD, Dishub, Satpol PP, Tagana, Polsek, Koramil | Situasi: Selesai pemadaman," tandasnya.

(Fakhrizal Fakhri )