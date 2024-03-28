DEPOK - Geliat pemudik yang memilih perjalanan lebih awal dari Terminal Tipe A Jatijajar, Kota Depok, Jawa Barat belum nampak pada H-14 Lebaran atau Rabu 27 Maret 2024.
Terminal Tipe A Jatijajar Depok itu pun masih sepi dari lonjakan pemudik yang ingin merayakan lebaran 2024 di kampung halamannya.
"Belum terlihat pemudik dari Jatijajar. Masih normal ," kata Kepala Terminal Tipe A Jatijajar, Asri Sinuraya kepada MNC Portal Indonesia.
Asri memprediksi pemudik baru akan berangkat ke kampung halaman melalui Terminal Jatijajar pada H-10 Lebaran atau Minggu 31 Maret 2024 mendatang.
"Kemungkinan bisa mulai di H-10," ucapnya.
Sebagai informasi, pada tahun 2023 silam pemudik yang berangkat dari Terminal Jatijajar tercatat sekitar 21 ribu orang dengan berbagai tujuan baik pulau Jawa maupun ke pulau Sumatera.
(Fakhrizal Fakhri )