Polisi Tes Urine Sopir Penyebab Kecelakaan Beruntun di Tol Halim

JAKARTA - Kasat Patroli Jalan Raya (PJR) Polda Metro Jaya, Kompol Hasby Ristama menyampaikan tersangka kecelakaan beruntun Gerbang Tol Halim Utama yang melibatkan tujuh kendaraan telah diamankan. Ia mengatakan kecelakaan tersebut berawal dari truk kuning pengangkut mebel sofa yang kelebihan muatan dan mengemudi dalam keadaan ugal-ugalan.

Hasby mengungkapkan bahwa tersangka berinisial MI (18), tengah mengalami luka ringan kini tengah diamankan untuk diminta keterangan. Ia mengatakan terduga pelaku pun dilakukan tes urine guna mengetahui kondisi ketika mengemudi truk mebel tersebut.

"Terduga tersangka saat ini telah diamankan dan dilakukan tes urine," jelas Hasby kepada wartawan, Rabu (27/3/2024).

Hasby mengatakan truk mebel berwarna kuning tersebut awalnya menabrak mobil Brio plat B 2780 TYB dan expander hitam E-1505-MR sebelum gerbang tol sejauh 300 meter. Truk mebel bernomor polisi BG-8420-VB itu pun, melarikan diri dengan memacu kecepatannya secara kebut.

"Selanjutnya truk kuning mengebut dan melewati mobil Brio dan expander lanjut mengebut masuk gardu 3 dan menabrak mobil isuzu pick up Z-8445-AH sampai terpental ke gardu 5 (di gerbang tol Halim Utama)," tutur Hasby.

Setelahnya, truk mebel tersebut menabrak mobil hyundai putih B-1061-SPW, kemudian selanjutnya secara berturut-turut menabrak mobil Box putih bernomor polisi D-8633-YR.

"Kemudian truk kuning itu pun terbalik dengan posisi miring," tegas Hasby.

Diketahui, Kecelakaan beruntun yang libatkan tujuh kendaraan di Gerbang Tol Halim Utama, Cawang, Jakarta Timur pada Rabu pagi tadi (27/3/2024) diduga disebabkan oleh pengemudi truk engkel (light truck) yang mengemudi secara ugal-ugalan. Truk engkel tersebut diketahui datang dari arah Jatiwaringin dan dikemudikan secara tidak teratur saat mendekati gerbang tol Halim Utama.