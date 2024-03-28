Kisah Azka Bayi 2 Bulan Terima Bantuan dari MNC Peduli

JAKARTA – Tumbuh kembang anak membutuhkan kasih sayang dari orangtuanya dan orang-orang sekitar. Azka bayi berusia dua bulan yang diasuh oleh ibunya saat ini belum memiliki penghasilan.

Untuk itu, MNC Peduli meringankan beban dari ibu dan kerabat bayi tersebut dengan memberikan bantuan berupa set pakaian bayi dan perlengkapan maternity untuk Ibu di Kelurahan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (27/3/2024).

Silvana, ibu dari bayi bernama Azka mengucapkan rasa syukurnya dan berterima kasih dengan bantuan dari MNC Peduli ini. Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung tumbuh kembang sang anak dalam kondisi terpenuhi dengan baik.

BACA JUGA: MNC Peduli Sumbang Perlengkapan Bayi untuk Keluarga Prasejahtera di Kebon Sirih Jakpus

“Rasanya senang, saya kebantu banget karena dikasih perlengkapan bayi. Azka baru berusia dua bulan. Sebelum dapat bantuan dari MNC Peduli ini perlengkapan bayi belum terlalu lengkap. Terus udah datang dari MNC sekarang lengkap dan kebutuhannya terpenuhi semua,” kata dia.