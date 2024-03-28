Ditinggal Ayah Meninggal Kecelakaan, Bayi Berusia Dua Pekan Dapatkan Bantuan dari MNC Peduli

JAKARTA – MNC Peduli memberikan bantuan di lingkungan Kelurahan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (27/3/2024). Salah satu penerimanya adalah bayi dua minggu bernama Naura yang diasuh oleh kerabatnya, Mayang.

Mayang dengan rela mengasuh bayi tersebut karena sang ayah telah meninggal akibat kecelakaan saat Naura berusia empat bulan dalam kandungan ibunya. Sementara sang ibu terpaksa meninggalkannya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.

MNC Peduli meringankan beban dari ibu dan kerabat bayi tersebut dengan memberikan bantuan berupa pakaian bayi dan perlengkapan maternity untuk Ibu.

Mayang pun merasa terbantu dengan aksi sosial dari MNC Peduli. “Alhamdulillah sih merasa terbantu. Perlengkapan bayi saya sebelumnya baru minyak telon gitu-gitu doang sih. Kalau baju tadi minta sama tetangga,” kata dia.

Mayang juga menceritakan sedikit riwayat bayi Naura yang kini diasuhnya. Ibu kandung dari Naura terpaksa pulang ke Lampung untuk bekerja memenuhi kebutuhan ekonomi dan sesekali mengirim kebutuhan Naura yang dititipkannya.

“Ibunya terpaksa kembali ke Lampung untuk bekerja, tadinya dia mau taro bayi ini di panti asuhan. Kata saya nggak usah biar di sini biar saya yang urusin gitu. Sekarang mamanya pulang ke Lampung, bayi ini nggak ada siapa-siapa lagi di sini nggak ada sanak saudara di sini, makanya mau nggak mau saya yang urusin. Moga anak ini pinter biar sehat nggak ada kendala apa-apa,” kata Mayang.