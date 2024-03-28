Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Cerita Warga Mudik Lebih Awal Demi Kunjungi Anak di Pontianak

Widya Michella , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |03:30 WIB
Cerita Warga Mudik Lebih Awal Demi Kunjungi Anak di Pontianak
Stasiun Gambir (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Stasiun Gambir tampak sepi penumpang. Berdasarkan pantauan MNC Portal, Rabu 27 Maret 2024, pukul 12.00 WIB, tampak hanya beberapa orang yang terlihat duduk di depan area keberangkatan menunggu jadwal keberangkatan kereta api pilihannya.

Tampak sejumlah kursi tunggu kosong dan berjarak. Sebagian penumpang didominasi oleh orang dewasa. Walaupun begitu, masih ada beberapa orang yang melakukan mudik lebaran lebih awal.

Salah satunya M. Sarwani (60), yang mengaku berangkat lebih awal karena kangen dengan sang anak yang tinggal di Pontianak, Kalimantan Barat.

"Saya mudik lebih awal karena keperluan untuk menemui anak, kita langsung dari Pontianak demi mengunjungi anak," kata Sarwani kepada MNC Portal, Rabu (27/3/2024).

Bersama istrinya, dia menggunakan kereta api dari stasiun Gambir menuju bandara Soekarno Hatta. Lalu dilanjutkan dengan pesawat terbang menuju Pontianak.

"Pulang rencana tanggal 3 April 2024. Berangkat ke Pontianak, naik pesawat, ke bandara Soekarno Hatta pakai kereta," ucap pria berdomisili Gunung Sahari, Jakarta Pusat, itu.

Dia berharap agar cuti bersama diperpanjang. Hal ini guna menghindari kepadatan dan penumpukan di hari-hari jelang lebaran Idulfitri 1445H/2024M.

"Mudah-mudahan cuti bersamanya lebih panjang jadi pilihannya lebih leluasa, mungkin akan lebih baik karena waktunya panjang. Dari mulai dari tanggal 30 mungkin bisa mengurangi kemacetan dan penumpukan, saya rasa akan lebih aman, lancar untuk mudik ini,"tuturnya.

