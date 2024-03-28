BMKG: Waspada Hujan Akan Guyur Jaksel dan Jaktim Siang hingga Sore Hari

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi seluruh wilayah Jakarta akan turun hujan dengan intensitas ringan pada Kamis (28/3/2024).

"Waspada potensi hujan disertai kilat/petir dan angin kencang di sebagian wilayah Jaksel dan Jaktim pada sore menjelang malam hari," demikian himbauan BMKG yang dikutip dari websitenya, Kamis (28/3/2024).

Melihat situs bmkg.go.id, Jakarta Selatan diprediksi bakal dilanda hujan petir pada siang hari. Sementara untuk malam dan dini hari, diprediksi langit Jakarta Selatan akan berawan dan cerah berawan.

Sedangkan untuk Jakarta Timur, hujan diperkirakan akan turun pada siang hari. Sementara untuk malam dan dini hari, BMKG memprediksi akan berawan.

Untuk Daerah Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Barat dan Kepulauan Seribu, BMKG memprediksi hujan dengan intensitas ringan akan turun pada pagi hari. Sementara siang hari, Jakarta Barat diperkirakan masih akan turun hujan intensitas ringan.

Sementara untuk daerah Jakarta Pusat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu, BMKG memprediksi cuaca di sana akan berawan dari siang hingga malam hari. Hanya Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu yang diprediksi akan turun hujan pada dini hari.