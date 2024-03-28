Penemuan Mayat Wanita Tanpa Kepala Gegerkan Warga Tangerang

Lokasi penemuan mayat wanita tanpa kepala di Tangerang (Foto: Sukron)

TANGERANG - Penemuan sesosok mayat wanita tanpa kepala gegerkan warga Koang Jaya, Karawaci, Kota Tangerang, Banten.

Saat dievakuasi, petugas tidak menemukan kartu identitas korban. Diduga sudah lebih dari tiga hati jasad korban berada di Sungai Cisadane.

Kanit Reskrim Polsek Karawaci Iptu Ellistika Intan Wulandari mengatakan, saat ditemukan kondisi korban sudah hancur dan tanpa kepala. Petugas juga tidak menemukan identitas korban.

Guna mengetahui penyebab pasti kematian korban dan mencari tahu identitas korban, petugas mengevakuasi jasad wanita tanpa kepala ini ke RSUD Kota Tangerang untuk dilakukan autopsi.

(Arief Setyadi )