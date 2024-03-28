Advertisement
1.578 Aparat Gabungan Kawal Sidang PHPU di MK Hari Ini

Riana Rizkia , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |09:15 WIB
1.578 Aparat Gabungan Kawal Sidang PHPU di MK Hari Ini
Ilustrasi polisi (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Sebanyak 1.578 personel gabungan dikerahkan untuk mengawal sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK), hari ini, Kamis (28/3/2024).

"Jumlah pasukan yang kami turunkan 1.578 personel gabungan yang nantinya akan mengamankan kegiatan di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), baik itu dari sisi dalam maupun dari sisi luar,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dalam keterangannya.

Selain itu, polisi juga menyiapkan lokasi untuk penyampaian aspirasi masyarakat di sekitar Patung Kuda. Susatyo mengimbau agar mereka yang menyampaikan aspirasi dapat tetap memerhatikan hak masyarakat lain.

"Kami mengimbau, siapa saja yang akan menyampaikan pendapat di muka umum, sebagaimana diatur dalam undang-undang penyampaian pendapat hak setiap warga negara tentunya harus memperhatikan hak-hak masyarakat lainnya, sehingga aturan dalam undang-undang penyampaian pendapat di muka umum harap dipatuhi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Susatyo juga telah mengarahkan agar personel yang terlibat pengamanan agar selalu bertindak persuasif, tidak terprovokasi, mengedepankan negosiasi, pelayanan, serta bersikap humanis.

(Arief Setyadi )

      
