Ada Demo di Patung Kuda, Polisi Tutup Jalan Medan Merdeka Barat Jakpus

JAKARTA - Sejumlah elemen masyarakat kembali menggelar aksi penyampaian pendapat di Bundaran Patung Kuda, Jakarta Pusat. Pihak kepolisian menutup jalan yang mengarah ke Mahkamah Konstitusi (MK) pagi ini.

“Polri Dit Lantas PMJ melakukan pengalihan arus sementara di Bundaran Patung Kuda Monas, antisipasi giat penyampaian pendapat,” demikian keterangan yang disampaikan di akun X TMC Polda Metro Jaya yang dilihat, Kamis (28/3/2024).

Selain itu, polisi juga melakukan pengalihan arus lalu lintas di Bundaran Patung Kuda yang mengarah ke MK.

Sebelumnya, sebanyak 1.578 personel gabungan dikerahkan untuk mengawal sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden (PHPU) di MK hari ini.

“Jumlah pasukan yang kami turunkan 1.578 personel gabungan yang nantinya akan mengamankan kegiatan di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), baik itu dari sisi dalam maupun dari sisi luar,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dalam keterangannya.