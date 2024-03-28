Mobil Tabrak Motor hingga Gerobak Pedagang di Tangerang, Satu Orang Tewas

Mobil tabrak motor dan gerobak di Tangerang menewaskan satu orang (Foto : Tangkapan Layar)

TANGERANG SELATAN - Sebuah kecelakaan antara mobil dan sepeda motor terjadi di Jalan BSD Raya Utama, Lengkong Kulon, Pagedangan, Kabupaten Tangerang. Akibat kejadian itu, satu orang tewas dan 4 lainnya terluka.

Peristiwa itu terjadi pada Rabu 27 Maret 2024 malam, sekira pukul 19.18 WIB. Lokasi kecelakaan berada di dekat sebuah hypermarket di Jalan BSD Raya Utama.

Kejadian berawal saat seunit mobil yang dikemudikan pria berinisial RS (24) melaju dari arah Q-big menuju arah Kelapa Dua Tangerang. Begitu berada di sekitar lokasi, mobil tersebut terlibat kecelakaan dengan motor yang dikendarai CT (32) berboncengan dengan AR.

"Saudara CT mengalami luka-luka dan patah tangan kanan. Sedangkan penumpang sepeda motor atas nama saudara AR mengalami luka kepala robek, kuping robek, lecet pada tangan dan kaki dan meninggal dunia di TKP. Kemudian di evakuasi ke RSU Kabupaten Tangerang," ujar Kasubsi Penmas Polres Tangsel, Ipda Yudi, Kamis (28/3/2024).

Kecelakaan itu menyebabkan pengemudi mobil hilang kendali hingga menabrak sejumlah lapak pedagang di tepi jalan. Tiga orang menderita luka-luka, yakni penjual gorengan berinisial UW (22), penjual kopi FS (34), dan penjual bakso tusuk berinisial H (22).

"Ketiga korban menderita luka pada leher, bahu, tangan dan kaki, selanjutnya dibawa ke rumah sakit," ujarnya.