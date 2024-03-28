Diguyur Hujan, Jalan Lenteng Agung Raya Tergenang Hingga Bikin Macet

JAKARTA - Hujan mengguyur kawasan Jakarta pada Kamis (28/3/2024) siang tadi membuat jalanan tergenang, salah satunya di Jalan Lenteng Agung Raya, tepat di sekitar Stasiun Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan hingga membuat arus lalu lintas macet.

Berdasarkan pantauan, Jalan Lenteng Agung Raya yang berada di sekitar Stasiun Tanjung Barat tergenang oleh air hingga setinggi mata kaki. Padahal, hujan yang menggugur kawasan Jakarta Selatan tidaklah begitu deras.

Alhasil, arus lalu lintas di jalan itu pun mengalami kemacetan, khususnya dari arah Tanjung Barat menuju arah Pasar Minggu. Kendaraan hanya bisa melaju pada kisaran kecepatan kurang dari 20 km perjam.

Jalanan yang licin karena tergenang membuat kendaraan harus lebih hati-hati saat melaju. Ditambah adanya angkot yang mengetem di pinggiran jalan tersebut membuat arus lalu lintas semakin macet.

Kondisi serupa juga tampak terjadi di Jalan Tanjung Barat dari arah Pasar Minggu menuju Depok di dekat Stasiun Tanjung Barat. Kemacetan dan genangan air juga terjadi di jalanan tersebut, yang mana membuat waktu tempuh perjalanan di jalan itu mengalami perlambatan.

"Wahh macet banget gara-gara genangan di sini, dari siang tadi macetnya sebelum jam 13.30 WIB," lata salah satu warga, Sandi.

(Khafid Mardiyansyah)