Geger! Perempuan Ditemukan Tewas Bersimbah Darah dalam Rumah di Bogor

BOGOR - Perempuan berinisial NA (26), ditemukan tewas bersimbah darah di wilayah Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Jenazah ditemukan di salah satu rumah di wilayah Taman Cimanggu. Unit Iden Polresta Bogor dibantu Unit Reskrim Polsek Tanah Sareal telah melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP).

"Kami menemukan sesosok perempuan jenazah dalam bersimbah darah inisial NA (26) yang kami temukan dalam kamar sudah dalam meninggal dunia," kata Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota Kompol Luthfi Olot Gigantara, Kamis (28/3/2024).

Hasil olah TKP sementara, polisi mendapati dua luka di bagian kepala korban. Tetapi, untuk lebih jelasnya harus menunggu pemeriksaan dokter forensik.

"Untuk luka di bagian kepala. Sejauh fisik kami melihat ada 2 luka di wilayah kepala untuk nanti lebih lengkapnya dari kedokteran forensik pada visum luar dan autopsi biar lebih jelas," ungkap Luthfi.

Saat ini, jenazah korban dibawa ke RS Polri Kramatjati, Jakarta untuk dilakukam visum dan autopsi. Adapun barang bukti yang diamankan oleh polisi yakni obeng, handphone dan lainnya.

"Korban kita bawa ke Rumah Sakit Polri Kramatjati untuk dilakukan autopsi dan visum luar oleh kedokteran forensik. Sejauh ini kami telah menemukan barang bukti yang kita amankan berupa satu buah obeng, pakaian korban, handphone dan identitas korban yang nanti akan kami analisa lebih lanjut sebagai bahan penyelidikan kami," jelasnya.