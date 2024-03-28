Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diguyur Hujan 1 Jam, Jalan Raya Pantura Bekasi Kebanjiran

Ade Suhardi , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |17:41 WIB
Diguyur Hujan 1 Jam, Jalan Raya Pantura Bekasi Kebanjiran
Banjir di Jalan Pantura Bekasi (Foto : MPI)
A
A
A

BEKASI - Diguyur hujan selama satu jam, akses Jalan Raya Pantura Kabupaten Bekasi dilanda banjir. Akibat nya aktivitas lalulintas menjadi terganggu.

"Banjir menutupi sejumlah ruas jalan di Tambun ini akibat hujan deras tadi," kata Dani pemotor yang melintas, Kamis (28/3/2024).

Genangan air setinggi 50 cm itu menutupi seluruh badan Jalan Raya Diponegoro, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi pada Kamis sore.

"Kurang lebih tingginya sampe 50 senti meter, soalnya di motor saja sampe kerendam," ucap Dia.

Menurut warga Jalan Pantura tersebut kerap dilanda banjir saat diguyur hujan deras dengan intensitas tinggi. Buruknya sistem drainase yang di sebut menjadi pemicu sering terjadinya banjir.

"Iya di jalan ini kalau hujan pasti banjir, mungkin akibat drainase ngga jalan gitu airnya jadi banjir," tutur dia.

Halaman:
1 2
      
