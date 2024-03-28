Lido Lake Resort dan MNC Peduli Santuni Anak Yatim, Pengasuh: Sangat Terbantu

BOGOR - Lido Lake Resort by MNC Hotel bersama MNC Peduli menggelar santunan anak yatim yang tinggal di wilayah Desa Watesjaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. Kegiatan berbagi di bulan Ramadhan ini pun mendapat apresiasi dari pengurus anak yatim di wilayah tersebut.

"Tentu kami sangat terbantu apalagi ini kan sasarannya anak-anak yatim di desa Watesjaya. Kami sangat bersyukur kepada Lido Lake Resort sudah mengundang anak-anak yatim di desa kami sehingga kami merasa sangat terbantu dengan bantuan tadi," kata pengurus anak yatim Desa Watesjaya Riva di Ballroom Lido Lake Resort, Kamis (28/3/2024).

Kata dia, santunan dan bantuan paket sembako yang diberikan Lido Lake Resort dan MNC Peduli akan sangat bermanfaat bagi anak-anak yatim. Mereka pun sangat antusias datang mengikuti kegiatan tersebut

"Sangat cocok sekali, uang tunainya untuk anak-anak THR. Sembakonya kita tahu lagi mahal Alhamdulillah sangat terbantu. Anak-anak sangat antusias apalagi Pak RT waktu diumumin sangat antusias dan anak-anak sebagian besar datang," ungkap Riva.