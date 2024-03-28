Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diduga Mengisi Daya Ponsel hingga Meledak, Gudang Kertas di Cipayung Terbakar Hebat

Muhammad Farhan , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |21:01 WIB
Diduga Mengisi Daya Ponsel hingga Meledak, Gudang Kertas di Cipayung Terbakar Hebat
A
A
A

JAKARTA - Sebuah rumah yang difungsikan sebagai gudang kertas di Cipayung, Jakarta Timur, terbakar hebat pada Kamis malam ini (28/3/2024) selepas waktu berbuka puasa. Nyala api diduga timbul akibat dari adanya ledakan casan ponsel yang tengah diisi dayanya.

Kasie Ops Sudin Gulkarmat Jakarta Timur, Gatot Sulaeman mengatakan luas gudang kertas yang terletak di Jalan Raya Setu, Cipayung, Jakarta Timur tersebut seluas 3X4 meter persegi. Penyalaan api cukup membakar sebagian gudang kertas tersebut.

"Salah seorang karyawan tengah mengecas ponselnya, sehingga diduga timbul penyalaan api dari casan hingga ponsel tersebut ikut meledak," jelas Gatot.

Dia mengatakan total kerugian dari terbakarnya gudang kertas tersebut yakni senilai Rp10 Juta. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka yang terdampak dari kebakaran tersebut.

"25 personil dan lima unit mobil pompa air berhasil menghentikan api sehingga total 20 orang karyawan gudang terselamatkan," tutur Gatot.

Gatot pun menjelaskan awal dari pemadaman api dilakukan mulai sekira pukul 18.21 WIB. Proses pemadaman api berlangsung memakan waktu 15 menit berjalan.

"Situasi pemadaman sudah selesai, dinyatakan padam pada sekira pukul 18.37 WIB," pungkas Gatot.

(Khafid Mardiyansyah)

      

