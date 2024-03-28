Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Rumah di Palmerah, Api Berkobar Besar

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |21:16 WIB
Kebakaran Rumah di Palmerah, Api Berkobar Besar
Kebakaran di Slipi, Palmerah. (Foto: Dok humasjakfire)
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran dilaporkan terjadi di Jalan K.S Tubun III Rt 012/006, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, Kamis (28/3/2024) malam ini.

Dikutip dari keterangan akun X @humasjakfire, disebutkan kebakaran itu terjadi di rumah tinggal. Dalam keterangan itu, disebutkan pula pemadam kebakaran tengah melakukan lokalisir perambatan api.

“Terjadi kebakaran yang dilaporkan melanda bangunan rumah tinggal di Jalan K.S. Tubun III, 012/006, Kel. Slipi, Kec. Palmerah, Jakarta Barat,” demikian keterangan yang disampaikan akun @humasjakfire.

“Saat ini masih dalam penanganan #PemadamJakarta dengan upaya melokalisir perambatan api,” sambungnya.

Dari video yang dilihat, terlihat api masih berkobar. Selain itu, warga pun beramai-ramai menyaksikan kobaran api tersebut. Asap tebal pun membubung tinggi.

Hingga berita ini tayang, belum diketahui pasti akibat dari kebakaran itu. Pihak pemadam pun belum merespons terkait jumlah personil yang dikerahkan untuk memadamkan api.

(Qur'anul Hidayat)

      
