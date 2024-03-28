Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Permukiman Padat Penduduk di Palmerah Terbakar, 17 Unit Mobil Pemadam Dikerahkan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |21:32 WIB
Permukiman Padat Penduduk di Palmerah Terbakar, 17 Unit Mobil Pemadam Dikerahkan
Petugas tengah padamkan kebakaran di Palmerah (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Bangunan semi permanen yang berada di kawasan padat penduduk di Jalan K.S Tubun III Rt 012/006, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, Kamis (28/3/2024) malam ini.

“Alamat TKP Jalan K.S Tubun III Rt 012/006, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, titik kenal asrama brimob,” kata Kasiops Gulkarmat Jakarta Barat, Syarifuddin.

Dia menyebutkan, pihaknya menerima informasi kebakaran itu pukul 19.48 WIB yang mana sumber informasi dari Satuan Tugas (Satgas) Slipi.

“Objek bangunan semi permanen padat penduduk,” ujarnya.

Lebih jauh, saat ini sebanyak 17 unit pemadam kebakaran dan 85 personil dikerahkan untuk memadamkan kobaran api. Dia belum merinci penyebab dari kebakaran tersebut.

“Pengerahan Unit dan Personel akhir 17 Unit 85 Personil. Situasi Merah,” pungkasnya.

(Awaludin)

      
