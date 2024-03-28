Kebakaran Rumah di Slipi, 17 Unit Damkar Dikerahkan

JAKARTA - Sebanyak 17 Unit pemadam kebakaran dengan total 85 personel dikerahkan untuk menjinakkan kebakaran hebat yang terjadi pada bangunan semi permanen di kawasan padat penduduk yang berada tidak jauh dari asrama Brimob di Slipi, Palmerah Jakarta Barat.

"Pengerahan 17 unit dengan 85 personil," kata Kasie Operasi Sudin Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Barat, Syarifuddin, Kamis (18/3/2024).

BACA JUGA:

Total 17 unit dengan 25 personel tersebut terbagi menjadi tiga tahap pertama lima unit dengan 25 personel. Tahap kedua 11 unit dengan 30 personel.

Tahap ketiga sektor Kebon Jeruk 2 Unit 10 personil, Pos Jalan C 1 unit 5 personil dan Pos Jembatan Besi 2 unit 10 personil," jelas Syarifudin.