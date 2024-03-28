Petugas Pastikan Kebakaran di Palmerah Bukan Asrama Brimob

JAKARTA - Pemadam kebakaran memastikan kebakaran yang melanda bangunan semi permanen yang berada di kawasan padat penduduk di Jalan K.S Tubun III Rt 012/006, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, Kamis (28/3/2024) malam ini bukan Asrama Brimob.

Kadis Damkar DKI Jakarta, Satriadi Gunawan menyebutkan bahwa objek yang terbakar yakni pemukiman warga.

“Pemukiman warga, bukan di Asrama Brimob,” kata Satriadi saat dikonfirmasi, Kamis malam.

Lebih jauh, ia menyebutkan personil pemadam kebakaran telah berhasil melokalisir kobaran api agar tidak menyebar.

“(Api) sudah dilokalisir,” jelasnya.

Sebelumnya, Bangunan semi permanen yang berada di kawasan padat penduduk di Jalan K.S Tubun III Rt 012/006, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, Kamis (28/3/2024) malam ini.

“Alamat TKP Jalan K.S Tubun III Rt 012/006, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, titik kenal asrama brimob,” kata Kasiops Gulkarmat Jakarta Barat, Syarifuddin.