Kebakaran di Palmerah Berhasil Dipadamkan Petugas

JAKARTA - Petugas pemadam kebakaran telah berhasil memadamkan kobaran api yang melanda enam kios di dekat Asrama Brimob Slipi, Jalan K.S Tubun III RT 012/006, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, Kamis (28/3/2024) malam.

Kasi Ops Sudin Gulkarmat Jakarta Barat, Syarifuddin menyampaikan, pihaknya tengah melakukan proses pendinginan terhadap objek yang terbakar, yakni enam kios milik warga.

"Proses pemadaman tinggal pendinginan saja. Karena ini ada tumpakan kayu, jadi agak sulit tetapi tinggal pendinginan saja," terang Syarifuddin saat ditemui di lokasi, Kamis (28/3/2024) malam.

Ia menyampaikan, tam ada perambatan api dari insiden tersebut. Adapun Sudin Gulkarmat Jakarta Barat me gerahka puluhan petugas dan belasan unit mobil pemadam kebakaran untuk jinakan si jago merah.

"17 unit dengan 85 personel," terangnya.

Kendati demikian, ia mengaku, pihaknya masih menyelidiki penyebab kebakaran tersebut. "Masih penyelidikan, kita masih belum tahu penyebabnya," tandasnya.