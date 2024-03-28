Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran di Palmerah Berhasil Dipadamkan Petugas

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |22:38 WIB
Kebakaran di Palmerah Berhasil Dipadamkan Petugas
Kebakaran di Palmerah (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Petugas pemadam kebakaran telah berhasil memadamkan kobaran api yang melanda enam kios di dekat Asrama Brimob Slipi, Jalan K.S Tubun III RT 012/006, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, Kamis (28/3/2024) malam.

Kasi Ops Sudin Gulkarmat Jakarta Barat, Syarifuddin menyampaikan, pihaknya tengah melakukan proses pendinginan terhadap objek yang terbakar, yakni enam kios milik warga.

"Proses pemadaman tinggal pendinginan saja. Karena ini ada tumpakan kayu, jadi agak sulit tetapi tinggal pendinginan saja," terang Syarifuddin saat ditemui di lokasi, Kamis (28/3/2024) malam.

Ia menyampaikan, tam ada perambatan api dari insiden tersebut. Adapun Sudin Gulkarmat Jakarta Barat me gerahka puluhan petugas dan belasan unit mobil pemadam kebakaran untuk jinakan si jago merah.

"17 unit dengan 85 personel," terangnya.

Kendati demikian, ia mengaku, pihaknya masih menyelidiki penyebab kebakaran tersebut. "Masih penyelidikan, kita masih belum tahu penyebabnya," tandasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3174964//kebakaran-IKxJ_large.jpg
Kebakaran Rumah Kontrakan di Jaksel Diduga Akibat Tabung Gas Bocor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/340/3174959//kebakaran-VkdE_large.jpg
Saat Personel Polri-TNI Sinergi Berjibaku Padamkan Api di Kompleks Kodam Lama Jayapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3174954//kebakaran-TjFA_large.jpg
Rumah Kontrakan di Jaksel Terbakar, 9 Unit Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/340/3174932//kebakaran-qTaU_large.jpg
Kebakaran Lahap 22 Rumah di Kodam Lama Jayapura, Polisi Kerahkan Tiga Unit Rantis AWC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/338/3174790//kebakaran-vryT_large.jpg
Kebakaran Hebat Landa Pabrik Kopi di Matraman Jaktim, Diduga Akibat Api Tungku Roasting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/320/3174522//kilang_minyak_pertamina-OYAM_large.jpg
6 Fakta Kilang Dumai Kebakaran 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement