Polisi Siap Amankan Tri Hari Suci Paskah di Jakarta

JAKARTA - Polda Metro Jaya menegaskan bakal memberikan pengamanan pada seluruh gereja yang ada di wilayah hukum saat Tri Hari Suci Paskah yang dimulai hari ini hingga Minggu Paskah pada 31 Maret 2024 mendatang.

"Polda Metro Jaya beserta seluruh jajaran siap mengamankan kegiatan-kegiatan masyarakat. Dalam waktu dekat akan ada perayaan Paskah," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Sy Indradi, Kamis (28/3/2024).

Dia mengatakan, pihaknya bakal bersinergi dan bekerja sama dengan semua pihak agar Kamtibmas di Jadetabek bisa lebih optimal dan kondusif selama rangkaian Tri Hari Suci Paskah.

"Bapak Kapolda Metro Jaya mengingatkan seluruh jajaran untuk tidak underestimate, untuk terus melakukan kegiatan kepolisian," katanya.

Lebih lanjut Ade Ary mengatakan, salah satu gereja yang diberi pengawalan adalah Gereja Katedral Santa Maria Diangkat Ke Surga, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Di sana, ada ratusan polisi disiagakan selama Tri Hari Suci Paskah. Adapun Tri Hari Suci Paskah dimulai dari Kamis Putih hari ini, Jumat Agung pada 29 Maret, lalu, Sabtu Suci pada 30 Maret, serta Minggu Paskah pada 31 Maret.

"Gereja besar yang di Jakarta Pusat ada Katedral sama Immanuel, akan disiagakan 197 personel dari Polda dan Polres Jakarta Pusat. Masyarakat tidak perlu khawatir beraktivitas, petugas seluruh jajaran Polda Metro Jaya ada, siaga 24 jam. Kami siap melayani dan mengamankan kegiatan masyarakat," katanya lagi.

