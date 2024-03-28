Kebakaran di Palmerah, Kesaksian Warga: Api Cepat Merambat

JAKARTA - Kebakaran melanda enam kios di dekat Asrama Brimob Slipi, Jalan K.S Tubun III RT 012/006, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, Kamis (28/3/2024) malam.

Bambang (46), warga sekitar yang menyaksikan insiden itu, menuturkan, kebakaran itu terjadi sangat cepat. Mulanya, ia melihat gumpalan asap membumbung tinggi dari salah satu kios yang terbakar.

"Kejadian sekitar 19.30 WIB. Saya lihat asap dari jauh. Setelah saya lihat, ternyata api cukup besar," tuturnya saat ditemui di lokasi.

Lantas, ia berkata, kobaran api langsung merembet kebagian depan hingga melahap ruko di bagian depan.

"Api cepat rambatnya. Untungnya, angin ngga mengarah ke rumah warga," ucap Bambang.

Hingga kini, api telah berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran. Kasi Ops Sudin Gulkarmat Jakarta Barat Syarifuddin menyampaikan, pihaknya tengah melakukan proses pendinginan terhadap objek yang terbakar, yakni enam kios milik warga.

"Proses pemadaman tinggal pendinginan saja. Karena ini ada tumpakan kayu, jadi agak sulit tetapi tinggal pendinginan saja," terang Syarifuddin saat ditemui di lokasi, Kamis (28/3/2024) malam.