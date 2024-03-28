Dapat Santunan dari Lido Lake Resort dan MNC Peduli, Ini Kata Anak Yatim Desa Watesjaya

BOGOR - Raut wajah bahagia terpancar dari anak-anak yatim yang mendapat santunan dari Lido Lake Resort by MNC Hotel dan MNC Peduli. Mereka sangat bersyukur atas santunan yang telah diberikan.

Salah satunya diungkapkan anak yatim bernama Syifa. Di momen menjelang Hari Raya Idul Fitri, dirinya sanhat terbantu dengan santunan dan bantuan sembako dari Lido Lake Resort dan MNC Peduli.

"Alhamdulillah merasa terbantu, mau menjelang Lebaran juga jadi bisa terbantu untuk anak-anak yatim seperti aku karena mendapat sembako," ucap Syifa di Ballrom Mahoni Lido Lake Resort, Kamis (28/3/2024).

Dalam kesempatan ini, Syifa pun menyelipkan doa untuk Lido Lake Resort dan MNC Peduli agar semakin maju, berkembang dan sukses untuk ke depannya.