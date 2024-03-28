MNC Peduli Serahkan Bantuan Ramadhan Total Rp150 Juta ke Masjid Bimantara dan Raudhatul Jannah

JAKARTA – MNC Group melalui MNC Peduli memberikan bantuan Ramadhan 1445 Hijriah ke Masjid Bimantara, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, dan Masjid Raudhatul Jannah, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Total bantuan senilai Rp150 juta dilakukan secara simbolis oleh Ketua MNC Peduli Syafril Nasution kepada Ketua Panitia Ramadan 1445 H Masjid Bimantara Ustaz H. Imam Syafi’ie dan Wakil Presiden Masjid Raudhatul Jannah Mohammad Munir di pelataran Masjid Bimantara, Kebon Sirih, Kamis (28/3/2024).

Syafril mengatakan, bahwa kegiatan ini dilakukan untuk membantu meringankan beban masjid yang menerima ribuan jamaah setiap harinya. Mengingat terdapat beberapa kegiatan seperti buka puasa bersama dan kajian-kajian lainnya.

“Setiap harinya ribuan jamaah antusias untuk mengikuti kegiatan Ramadan yang diselenggarakan oleh Masjid Bimantara Kebon Sirih dan Masjid Raudhatul Jannah Kebon Jeruk,” kata Syafril disela penyerahan simbolis bantuan.

Adapun kegiatan yang diseleggarakan berupa kajian dzuhur dengan mengundang pendakwah berkompeten, doa dan dzikir, buka puasa untuk ribuan jamaah, sholat dan ceramah tarawih bersama. Selain itu masjid juga menyelenggarakan kegiatan nuzulul qur’an, itikaf, dan sholat idul Fitri.

“Ini suatu kegiatan yang rutin, kami lakukan dari MNC Peduli terhadap dua masjid yang berada di kompleks MNC Center yang ada di Kebon Sirih, dan juga yang ada di kompleks MNC Studios di Kebon Jeruk. Ini rutin kita lakukan memberikan bantuan, khususnya selama bulan Ramadhan,” ujar Syafril.