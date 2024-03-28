Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dapat Bantuan dari MNC Peduli, Pengurus Masjid Bimantara: Membantu Kegiatan Kita Selama Ramadhan

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |23:49 WIB
Dapat Bantuan dari MNC Peduli, Pengurus Masjid Bimantara: Membantu Kegiatan Kita Selama Ramadhan
Ketua Panitia Ramadhan Masjid Bimantara, Ustad Imam Syafei (foto: MPI/Fadli)
A
A
A

JAKARTA – Masjid Bimantara yang berada di kompleks MNC Center, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, menerima bantuan senilai Rp100 juta dari MNC Group melalui MNC Peduli, pada Kamis (28/3/2024).

Ketua Panitia Ramadhan 1444 H Masjid Bimantara, Ustadz H Imam Syafi’ie mengaku sangat terbantu atas bantuan dari MNC Peduli. Bahkan, pihaknya bakal mengoptimalkan sumbangan tersebut untuk semua kegiatan selama bulan Ramadhan di Masjid Bimantara.

“Satu bulan Ramadhan ini kita penuh kegiatan, ada kejian Dzuhur yang dihadiri mungkin sekitar 1.000 sampai 2.000 jamaah, lalu ada dzikir menjelang buka buasa, lalu ada buka puasa bersama yang kami siapkan 650 box bagi oara jamaah yang ingin berbuka ouasa di Masjid Bimantara ini,” kata Imam Syafi’ie.

Masjid Bimantara juga menggelar kegiatan keagamaan lainnya yang dapat memperdalam nilai keimanan. Salah satunya adalah itikaf bagi karyawan MNC Group yang akan dilakukan pada malam hari hingga Subuh.

“Kita juga ada shalat tarawih setiap harinya, dan nanti 10 hari terakhir akan ada itikaf untuk menjembatani karyawan yang ingin beritikaf namun tetap bisa bekerja. Jadi kita itikafnya malam saja sampai subuh, setelah itu mereka bisa melanjutkan bekerja,” tuturnya.

Atas bantuan tersebut, Imam Syafi’ie mengucapkan apresiasi kepada apresiasi kepada MNC Peduli. Menurutnya, hal tersebut sangat bermanfaat bagi kegiatan masjid dan jamaah yang rutin hadir di Masjid Bimantara.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/320/3172916//umkm-5UFp_large.jpg
Sandiaga Uno Dorong UMKM Perkuat Daya Saing Lewat Inovasi Kemasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/320/3172899//umkm-oeHx_large.jpg
Program Desa EMAS MNC Peduli, UMKM Harap Dukungan Pemasaran-Perluasan Pasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/455/3172873//umkm-G5qv_large.jpg
Sandiaga Uno: Desa EMAS Dorong Kebangkitan UMKM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/455/3172872//umkm-kPW9_large.jpg
Angela Tanoesoedibjo: UMKM Hadapi Tantangan Klasik, Desa EMAS Jadi Solusi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/455/3172867//angela-YXl6_large.jpg
Angela Tanoesoedibjo: UMKM Harus Bangun Branding, Kalau Tak Kenal Tak Sayang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/320/3172861//mnc_peduli-Igim_large.jpg
Kolaborasi MNC Peduli dan MNC Tourism (KPIG) Luncurkan Desa EMAS di KEK Lido City
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement