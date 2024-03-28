Dapat Bantuan dari MNC Peduli, Pengurus Masjid Bimantara: Membantu Kegiatan Kita Selama Ramadhan

JAKARTA – Masjid Bimantara yang berada di kompleks MNC Center, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, menerima bantuan senilai Rp100 juta dari MNC Group melalui MNC Peduli, pada Kamis (28/3/2024).

Ketua Panitia Ramadhan 1444 H Masjid Bimantara, Ustadz H Imam Syafi’ie mengaku sangat terbantu atas bantuan dari MNC Peduli. Bahkan, pihaknya bakal mengoptimalkan sumbangan tersebut untuk semua kegiatan selama bulan Ramadhan di Masjid Bimantara.

“Satu bulan Ramadhan ini kita penuh kegiatan, ada kejian Dzuhur yang dihadiri mungkin sekitar 1.000 sampai 2.000 jamaah, lalu ada dzikir menjelang buka buasa, lalu ada buka puasa bersama yang kami siapkan 650 box bagi oara jamaah yang ingin berbuka ouasa di Masjid Bimantara ini,” kata Imam Syafi’ie.

Masjid Bimantara juga menggelar kegiatan keagamaan lainnya yang dapat memperdalam nilai keimanan. Salah satunya adalah itikaf bagi karyawan MNC Group yang akan dilakukan pada malam hari hingga Subuh.

“Kita juga ada shalat tarawih setiap harinya, dan nanti 10 hari terakhir akan ada itikaf untuk menjembatani karyawan yang ingin beritikaf namun tetap bisa bekerja. Jadi kita itikafnya malam saja sampai subuh, setelah itu mereka bisa melanjutkan bekerja,” tuturnya.

Atas bantuan tersebut, Imam Syafi’ie mengucapkan apresiasi kepada apresiasi kepada MNC Peduli. Menurutnya, hal tersebut sangat bermanfaat bagi kegiatan masjid dan jamaah yang rutin hadir di Masjid Bimantara.