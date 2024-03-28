Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terima Bantuan Rp50 Juta dari MNC Peduli, Pengurus Masjid Raudhatul Jannah: Bermanfaat untuk Jamaah

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |23:53 WIB
Terima Bantuan Rp50 Juta dari MNC Peduli, Pengurus Masjid Raudhatul Jannah: Bermanfaat untuk Jamaah
Ketua MNC Peduli Syafril Nasution berikan bantuan ke Masjid Raudhatul Jannah (foto: MPI/Fadli)
A
A
A

JAKARTA – Masjid Raudhatul Jannah di MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, menerima bantuan dana senilai Rp50 juta dari MNC Group melalui MNC Peduli. Sumbangan tersebut ditujukan untuk membantu pengurus masjid dalam melancarkan kegiatan selama Ramadhan.

Penyerahan bantuan tersebut dilakukan secara simbolis dilakukan oleh Ketua MNC Peduli Syafril Nasution kepada Danang Eko Prihandoko, Pengurus DKM Masjid Raudhatul Jannah, di pelataran Masjid Bimantara, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Barat, Kamis (28/3/2024).

Sepanjang bulan Ramadhan, Danang mengungkapkan masjid Raudhatul Jannah memiliki banyak kegiatan. Hal ini membuat pengurus masjid harus mempersiapkan anggaran yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan sepanjang bulan suci ini.

“Kita ada kajian bahasa Al-Qur’an, kemudian di malam harinya kita mengadakan shalat tarawih dan setiap Rabu dan Jum’at kita mengadakan kajian ba’da tarawih. Kita juga mengadakan buka puasa di masjid jntuk karyawan yang bertugas. Seharinya kita menyediakan 1.200 pack yang disalurkan ke seluruh karyawan MNC Studios,” kata Danang.

Selain itu, Masjid Raudhatul Jannah juga kerap membagikan santunan kepada anak yatim-piatu di sekitar masjid. Sehingga, bantuan dari MNC Peduli dirasa sangat membantu mereka dalam melancarkan seluruh kegiatan tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/320/3172916//umkm-5UFp_large.jpg
Sandiaga Uno Dorong UMKM Perkuat Daya Saing Lewat Inovasi Kemasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/320/3172899//umkm-oeHx_large.jpg
Program Desa EMAS MNC Peduli, UMKM Harap Dukungan Pemasaran-Perluasan Pasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/455/3172873//umkm-G5qv_large.jpg
Sandiaga Uno: Desa EMAS Dorong Kebangkitan UMKM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/455/3172872//umkm-kPW9_large.jpg
Angela Tanoesoedibjo: UMKM Hadapi Tantangan Klasik, Desa EMAS Jadi Solusi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/455/3172867//angela-YXl6_large.jpg
Angela Tanoesoedibjo: UMKM Harus Bangun Branding, Kalau Tak Kenal Tak Sayang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/320/3172861//mnc_peduli-Igim_large.jpg
Kolaborasi MNC Peduli dan MNC Tourism (KPIG) Luncurkan Desa EMAS di KEK Lido City
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement