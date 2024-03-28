Terima Bantuan Rp50 Juta dari MNC Peduli, Pengurus Masjid Raudhatul Jannah: Bermanfaat untuk Jamaah

JAKARTA – Masjid Raudhatul Jannah di MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, menerima bantuan dana senilai Rp50 juta dari MNC Group melalui MNC Peduli. Sumbangan tersebut ditujukan untuk membantu pengurus masjid dalam melancarkan kegiatan selama Ramadhan.

Penyerahan bantuan tersebut dilakukan secara simbolis dilakukan oleh Ketua MNC Peduli Syafril Nasution kepada Danang Eko Prihandoko, Pengurus DKM Masjid Raudhatul Jannah, di pelataran Masjid Bimantara, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Barat, Kamis (28/3/2024).

Sepanjang bulan Ramadhan, Danang mengungkapkan masjid Raudhatul Jannah memiliki banyak kegiatan. Hal ini membuat pengurus masjid harus mempersiapkan anggaran yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan sepanjang bulan suci ini.

“Kita ada kajian bahasa Al-Qur’an, kemudian di malam harinya kita mengadakan shalat tarawih dan setiap Rabu dan Jum’at kita mengadakan kajian ba’da tarawih. Kita juga mengadakan buka puasa di masjid jntuk karyawan yang bertugas. Seharinya kita menyediakan 1.200 pack yang disalurkan ke seluruh karyawan MNC Studios,” kata Danang.

Selain itu, Masjid Raudhatul Jannah juga kerap membagikan santunan kepada anak yatim-piatu di sekitar masjid. Sehingga, bantuan dari MNC Peduli dirasa sangat membantu mereka dalam melancarkan seluruh kegiatan tersebut.