INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Soal Kehadiran Kapolda di Sidang PHPU, Todung: Kami Masih Ada Waktu Untuk Memutuskan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |00:20 WIB
Soal Kehadiran Kapolda di Sidang PHPU, Todung: Kami Masih Ada Waktu Untuk Memutuskan
Kubu Ganjar-Mahfud di MK (foto: MPI/Jonathan)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Tim Hukum Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis mengaku masih mempertimbangkan kehadiran Kapolda dalam persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Hal itu dikatakan Todung usai menghadiri sidang PHPU di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Kamis (28/3/2024).

"Kami masih ada waktu untuk memutuskan apakah akan meminta Ketua Majelis untuk mempertimbangkan kehadiran Kapolda," kata Todung.

Dia menegaskan, yang saat ini adalah mendengarkan keterangan dari Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Sosial Tri Rismaharini. Keterangan kedua menteri itu dibutuhkan terkait penyaluran Bantuan Sosial (Bansos).

"Tapi sejauh ini yang paling penting kehadiran Menteri keuangan dan Menteri Sosial untuk memberikan keterangannya di Mahkamah Konstitusi ya," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
