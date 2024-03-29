Wadahi Cendikiawan Muda, Menteri Dito Harap Lahirkan Gagasan Baru untuk Bangsa

JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Ario Bimo Nandito Ariotedjo atau Dito meluncurkan program Klub Bertemu Kaum Cendekiawan (Berkawan), di The Habibie & Ainun Library, Jakarta, pada Kamis 28 Maret 2024. Menteri Dito pun berharap, Klub Berkawan menghasilkan cendekiawan seperti Presiden ke-3 RI B.J Habibie.

“Kenapa saya memilih The Habibie & Ainun Library untuk tempat kick off Klub Berkawan? Karena Kemenpora berharap program ini bisa melahirkan Habibie-Habibie baru yang akan memegang peran penting untuk masa depan Indonesia,” kata Menpora Dito dalam keterangannya, Jumat (28/3/2024).

Klub Berkawan, kata Dito, adalah wadah untuk para cendekiawan muda, para minoritas kreatif. Wadah ini diharapkan melahirkan gagasan baru dari generasi muda.

“Melalui program Klub Berkawan, kami menyediakan wadah bagi para cendekiawan muda, para minoritas kreatif untuk berdebat gagasan melahirkan konsep-konsep keren yang bisa bermanfaat untuk masyarakat,” katanya.

Dito menegaskan, komitmen untuk memberikan ruang seluas-luasnya kepada pemuda. Dia berharap, pemuda bisa berkontribusi banyak untuk Republik Indonesia.

“Mewakili Kemenpora RI, saya siap berkomitmen untuk mengawal dan memberi ruang yang luas kepada seluruh cendekiawan muda Indonesia untuk berkontribusi di berbagai sektor strategis nasional,” sambungnya.