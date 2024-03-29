Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M4,0 Guncang Tuban Jatim

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |01:54 WIB
Gempa M4,0 Guncang Tuban Jatim
Illustrasi (foto: dok freepik)
JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,0 mengguncang wilayah Tuban, Jawa Timur, Jumat (29/3/2024).

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melalui akun X, @infoBMKG mencatat pusat gempa, terdeteksi di 141 Km arah Timur Laut Kabupaten Tuban, Jawa Timur dengan kedalaman 10 KM.

"Mag:4.0, 29-Mar-2024 01:29:36WIB, Lok:5.69LS, 112.43BT (141 km TimurLaut TUBAN-JATIM), Kedlmn:10 Km," demikian cuitan BMKG dikutip, Jumat (29/3/2024).

BMKG menekankan bahwa informasi gempa itu mengutamakan kecepatan. "Sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tandasnya.

(Awaludin)

      
