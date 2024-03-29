Gempa M4,2 Guncang Maluku Barat Daya

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,2 mengguncang wilayah Maluku Barat Daya, pada Jumat (29/3/2024) sekira pukul 03.56 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun X/Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 7.83 Lintang Selatan - 127.58 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:4.2, 29-Mar-2024 03:56:21WIB, Lok:7.83LS, 127.58BT (42 km BaratLaut MALUKUBRTDAYA), Kedlmn:179 Km," tulis BMKG.

Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)