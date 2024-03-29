Gempa Kembali Guncang Tuban Jatim, Getaran Berkekuatan M4,6

JAKARTA - Gempa bumi kembali mengguncang wilayah Tuban, Jawa Timur, Jumat (29/3/2024) pagi. Kali ini, kekuatan gempa sebesar magnitudo 4,6.

Informasi itu, diumumkan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melalui akun X, @infoBMKG.

Adapun pusat gempa, terdeteksi di 140 Km arah Timur Laut Kabupaten Tuban, Jawa Timur dengan kedalaman 10 KM.

"Mag:4.6, 29-Mar-2024 04:23:02WIB, Lok:5.73LS, 112.53BT (140 km TimurLaut TUBAN-JATIM), Kedlmn:10 Km," demikian cuitan BMKG dikutip, Jumat (29/3/2024).