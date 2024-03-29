Tak Hadiri Bukber di Istana, ke Mana Menteri PDIP dan PKB ?

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi membenarkan bahwa ada beberapa menteri yang tidak hadir dalam buka puasa bersama di Istana pada Kamis 28 Maret 2024.

Beberapa Menteri yang tidak hadir berasal dari PDIP dan PKB. Mereka yakni Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar.

"Lagi ada tugas di daerah, di luar," kata Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (28/3/2024).

Budi meyakini bahwa menteri-menteri tersebut telah izin secara langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak datang bukber di Istana. Meski begitu, Budi meminta semua pihak untuk tidak menanggapi secara berlebihan.

"Kayaknya begitu. Jangan didramatisir lah, datang gak datang. Kayaknya seru-seru aja," kata Budi.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi menggelar buka puasa bersama menteri kabinetnya di Istana Negara pada Kamis 28 Maret 2024.