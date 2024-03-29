Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Beda dengan AHY, Airlangga Ngaku Belum Diminta Prabowo Siapkan Kader untuk Menteri

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |08:23 WIB
Beda dengan AHY, Airlangga Ngaku Belum Diminta Prabowo Siapkan Kader untuk Menteri
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (Foto: Raka Dwi Novianto)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengaku belum diminta oleh calon presiden peraih suara terbanyak Prabowo Subianto untuk menyiapkan kadernya sebagai menteri kabinet mendatang.

Hal tersebut menanggapi perihal pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku telah diminta Prabowo menyiapkan kader terbaik guna mengisi kabinet.

"Oh belum. Kita puasa dulu aja," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Jumat (29/3/2024).

Meski begitu, Airlangga menyebut bahwa pihaknya memiliki kader terbaik untuk mengisi jabatan menteri kabinet.

"Golkar kita punya kader banyak sekali. Jadi kita siap ditempatkan di mana saja baik di legislatif maupun di eksekutif," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, AHY mengaku telah diminta untuk menyiapkan kader terbaik guna mengisi kabinet oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Hal itu diungkapkan AHY usai menggelar acara buka puasa bersama jajaran DPP Partai Demokrat dengan Prabowo di Hotel St Regis, Jakarta Selatan, Rabu 27 Maret 2024.

"Tentunya saya sendiri memang pernah diminta oleh beliau untuk mempersiapkan kader-kader terbaik Partai Demokrat untuk membantu beliau di kabinet," kata AHY.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement