Beda dengan AHY, Airlangga Ngaku Belum Diminta Prabowo Siapkan Kader untuk Menteri

JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengaku belum diminta oleh calon presiden peraih suara terbanyak Prabowo Subianto untuk menyiapkan kadernya sebagai menteri kabinet mendatang.

Hal tersebut menanggapi perihal pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku telah diminta Prabowo menyiapkan kader terbaik guna mengisi kabinet.

"Oh belum. Kita puasa dulu aja," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Jumat (29/3/2024).

Meski begitu, Airlangga menyebut bahwa pihaknya memiliki kader terbaik untuk mengisi jabatan menteri kabinet.

"Golkar kita punya kader banyak sekali. Jadi kita siap ditempatkan di mana saja baik di legislatif maupun di eksekutif," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, AHY mengaku telah diminta untuk menyiapkan kader terbaik guna mengisi kabinet oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Hal itu diungkapkan AHY usai menggelar acara buka puasa bersama jajaran DPP Partai Demokrat dengan Prabowo di Hotel St Regis, Jakarta Selatan, Rabu 27 Maret 2024.

"Tentunya saya sendiri memang pernah diminta oleh beliau untuk mempersiapkan kader-kader terbaik Partai Demokrat untuk membantu beliau di kabinet," kata AHY.