Inilah Sosok Raja Nusantara yang Punya 151 Istri dan Selir

JAKARTA - Inilah sosok raja Nusantara yang punya 151 istri dan selir. Dia bernama Prabu Siliwangi memiliki gelar Raden Pamanah Rasa. Raden Pamanah Rasa dibekali berbagai macam ilmu untuk mempersiapkan diri memerintah Kerajaan Galuh di masa depan.

Sosok Prabu Siliwangi dikenal memiliki banyak istri. Dalam Babad Pakuan atau Babad Pajajaran disebutkan jika Prabu Siliwangi memiliki 151 orang istri, namun tidak disebutkan secara pasti mana yang menjadi istri atau selir.

Berikut inilah sosok raja Nusantara yang punya 151 istri dan selir:

Prabu Siliwangi adalah julukan untuk Sri Baduga Maharaja, pemimpin kerajaan Pakuan Pajajaran pada tahun 1474-1513 yang berkedudukan di wilayah Priangan Barat atau sekitar Bogor.

Dikutip dari buku Siliwangi dari Masa ke Masa yang ditulis tim sejarah Kodam III Siliwangi pada 1978, eksistensi Prabu Siliwangi tidak terlepas dari Kerajaan Galuh yang berkedudukan di Kawali Ciamis.

Dia juga memerintah Kerajaan Pajajaran antara 1482 dan 1521. Prabu Siliwangi disebut memiliki hingga 151 istri dan selir, termasuk Nyai Rambut Kasih, seorang wanita tangguh dan pemberani.

Di antara banyaknya istri, ada paling terkenal adalah Kentring Manik Mayangsunda dan Nyai Subang Larang. Selain itu juga ada nama Nay Ambetkasih atau Rambut Kasih yang merupakan putri dari Ki Gede Ing Sindangkasih.