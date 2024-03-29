Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Jurus Bahlil Menangkis 'Serangan' Tim Hukum AMIN Ketika Disebut di MK

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |09:03 WIB
Jurus Bahlil Menangkis 'Serangan' Tim Hukum AMIN Ketika Disebut di MK
Bahlil Lahadalia (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menanggapi namanya yang disebut-sebut oleh Tim Hukum Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Bahlil mengaku belum mengetahui namanya yang disebut-sebut oleh Anggota Tim Hukum Nasional AMIN, Bambang Widjojanto (BW) itu.

"Aduh saya nggak tahu ya. Saya baru dengar sama kalian ini," kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Jumat (29/3/2024).

BW menyebut bahwa Bahlil nampak mendampingi Cawapres nomor urut 02 Gibran Rakabuming Raka melakukan kampanye di Papua pada hari Jumat, 26 Januari.

Bahlil menyebut bahwa saat itu dirinya sudah mengajukan cuti sebagai menteri kepada Presiden Jokowi. "Loh saya kan waktu itu kan cuti," kata Bahlil.

Bahlil pun menanyakan kembali maksud pernyataan BW tersebut. Dirinya mempertanyakan masalah menteri yang sudah mengajukan cuti dan ikut berkampanye.

"Emang nggak boleh aku dampingi Mas Gibran? emang aku apa namanya dampingi Mas Gibran kenapa? Ada masalah di mana?" kata Bahlil.

"Udah lah suruh mereka urus agar cepat selesai sidangnya lah ya," tandasnya.

