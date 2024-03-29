Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Tribhuwana Tunggadewi, Ratu Majapahit Sang Penakluk Kerajaan Nusantara

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |09:21 WIB
Kisah Tribhuwana Tunggadewi, Ratu Majapahit Sang Penakluk Kerajaan Nusantara
Ilustrasi ratu majapahit (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Kisah Tribhuwana Tunggadewi, ratu Majapahit sang penakluk kerajaan nusantara. Adapun kerajaan ini tidak lepas dari pengaruh raja-raja yang pernah memimpin kerajaan ini.

Namun salah satu yang memiliki andil paling besar adalah Tribhuwana Tunggadewi.Pasalnya, sebagai seorang ratu baru, dia harus mengambil kendali seluruh operasi tersebut dan mencegah pertarungan terbuka antara Gajah Mada dan Kembar.

Berikut kisah Tribhuwana Tunggadewi, ratu Majapahit sang penakluk kerajaan nusantara:

Tribhuwana Tunggadewi memiliki nama asli Dyah Gitarja. Ia merupakan putri dari Raden Wijaya, pendiri Kerajaan Majapahit dengan Gayatri. Secara silsilah, ia juga merupakan cucu dari raja terakhir Kerajaan Singasari, yakni Kertanegara.

Ia memiliki seorang saudara kandung bernama Dyah Wiyat dan juga seorang kakak tiri bernama Jayanagara. Kakak tirinya ini merupakan raja kedua Majapahit yang memimpin pada tahun 1309 hingga 1328.

Di masa pemerintahan kakak tirinya, Tribhuwana Tunggadewi diangkat sebagai penguasa di salah satu daerah bernama Jiwana dengan gelar Bhre Kahuripan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/337/3164338//kerajaan_majapahit-ynpb_large.jpg
Pernikahan Tragis Putri Sunda yang Mengguncang Kerajaan Majapahit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/337/3164336//peninggalan_kerajaan_majapahit_di_era_raja_hayam_wuruk_salah_satunya_berupa_kawasan_candi_sumberawan-JmIK_large.png
Keindahan Asrama Sagara, Taman Misterius di Rimba Kerajaan Majapahit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/340/3161695//majapahit-ePFG_large.jpg
Misteri Lokasi Kerajaan Majapahit Timur yang Dipimpin Bhre Wengker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/337/3161007//perang_kerajaan-Nzfe_large.png
Pemberontakan Ranggalawe: Konflik Loyalitas di Awal Berdirinya Majapahit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/340/3158167//hayam-sH4Y_large.jpg
Sifat Hayam Wuruk Berkuasa di Majapahit: Dermawan hingga Sampingkan Ego Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/337/3157075//kerajaan-32Cf_large.jpg
Misteri Desa Kamalasana Tempat Prapanca Buat Kakawin Catatan Sejarah Kerajaan Majapahit
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement