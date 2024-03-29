Kisah Tribhuwana Tunggadewi, Ratu Majapahit Sang Penakluk Kerajaan Nusantara

JAKARTA - Kisah Tribhuwana Tunggadewi, ratu Majapahit sang penakluk kerajaan nusantara. Adapun kerajaan ini tidak lepas dari pengaruh raja-raja yang pernah memimpin kerajaan ini.

Namun salah satu yang memiliki andil paling besar adalah Tribhuwana Tunggadewi.Pasalnya, sebagai seorang ratu baru, dia harus mengambil kendali seluruh operasi tersebut dan mencegah pertarungan terbuka antara Gajah Mada dan Kembar.

BACA JUGA: Cerita Raja Majapahit Nikahi Abdi Dalem Istana demi Sembuh dari Raja Singa

Berikut kisah Tribhuwana Tunggadewi, ratu Majapahit sang penakluk kerajaan nusantara:

Tribhuwana Tunggadewi memiliki nama asli Dyah Gitarja. Ia merupakan putri dari Raden Wijaya, pendiri Kerajaan Majapahit dengan Gayatri. Secara silsilah, ia juga merupakan cucu dari raja terakhir Kerajaan Singasari, yakni Kertanegara.

Ia memiliki seorang saudara kandung bernama Dyah Wiyat dan juga seorang kakak tiri bernama Jayanagara. Kakak tirinya ini merupakan raja kedua Majapahit yang memimpin pada tahun 1309 hingga 1328.

Di masa pemerintahan kakak tirinya, Tribhuwana Tunggadewi diangkat sebagai penguasa di salah satu daerah bernama Jiwana dengan gelar Bhre Kahuripan.