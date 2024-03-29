Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi: Selamat Memperingati Jumat Agung bagi Umat Kristiani

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |10:29 WIB
Jokowi: Selamat Memperingati Jumat Agung bagi Umat Kristiani
Unggahan Presiden Joko Widodo mengucapkan selamat memperingati Jumat Agung (Foto: Media sosial)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan ucapan selamat bagi umat kristiani yang memperingati Hari Raya Jumat Agung pada hari ini Jumat 29 Maret 2024. 

"Selamat memperingati Jumat Agung kepada seluruh umat Kristiani," kata Jokowi dikutip dari unggahannya di Instagram pribadinya, Jumat (29/3/2024).

Jokowi berharap umat Kristiani dapat meresapi makna besar dari pengorbanan Yesus Kristus. Dan juga menjadikan inspirasi hidup kebersamaan sebagai bangsa Indonesia.

"Semoga dapat senantiasa meresapi makna besar dari pengorbanan Yesus Kristus, serta menjadikan nilai kasih yang tulus, pengampunan yang tak terhingga, juga kedamaian yang menenangkan jiwa, sebagai inspirasi hidup kebersamaan kita sebagai bangsa Indonesia," kata Jokowi.

(Arief Setyadi )

      
