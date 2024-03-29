Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Apakah Benar Gerhana Matahari Total dan Komet Setan Bakal Terjadi Sebelum Lebaran?

Rina Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |16:42 WIB
Apakah Benar Gerhana Matahari Total dan Komet Setan Bakal Terjadi Sebelum Lebaran?
Ilustrasi gerhana matahari (Foto:Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Apakah benar gerhana matahari total dan komet setan bakal terjadi sebelum lebaran? Lantaran peristiwa langit ini akan terjadi sepanjang bulan April 2024.

Apalagi komet setan ini telah memikat para ilmuwan di seluruh dunia dengan letusan energiknya baru-baru ini dan kemunculannya yang jarang terjadi. Komet setan muncul kira-kira sekali setiap 71 tahun, mirip dengan Komet Halley yang terkenal. Namun, kemunculannya membuat orang berpikir ini sebagai kiamat.

Lantas apakah benar gerhana matahari total dan komet setan bakal terjadi sebelum lebaran? Berdasarkan para peneliti, peristiwa angkasa ini akan terjadi pada 8 April mendatang. Untuk itu, kemunculan ini akan hadir sebelum Lebaran 2024 yang jatuh pada tanggal 10 April.

Sementara itu, fenomena ini bisa dilihat dengan mata telanjang mulai akhir Maret ini hingga sekitar 8 April mendatang, atau bersamaan dengan Gerhana Matahari Total. Area pengamatan akan tampak di jalur Maine hingga Texas jika langit malam bersih pada waktu itu.

Penamaan komet setan dibuat pada akhir tahun lalu, ketika sebuah foto yang ditangkap astrografer menunjukkan semburan api yang mirip bentuk tanduk.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/56/3153001//komet_antarbintang_terpantau_memasuki_tata_surya-8zBc_large.jpg
Komet Misterius Terdeteksi Melesat Masuki Masuki Tata Surya dengan Kecepatan Luar Biasa
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement