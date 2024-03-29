Apakah Benar Gerhana Matahari Total dan Komet Setan Bakal Terjadi Sebelum Lebaran?

JAKARTA - Apakah benar gerhana matahari total dan komet setan bakal terjadi sebelum lebaran? Lantaran peristiwa langit ini akan terjadi sepanjang bulan April 2024.

Apalagi komet setan ini telah memikat para ilmuwan di seluruh dunia dengan letusan energiknya baru-baru ini dan kemunculannya yang jarang terjadi. Komet setan muncul kira-kira sekali setiap 71 tahun, mirip dengan Komet Halley yang terkenal. Namun, kemunculannya membuat orang berpikir ini sebagai kiamat.

Lantas apakah benar gerhana matahari total dan komet setan bakal terjadi sebelum lebaran? Berdasarkan para peneliti, peristiwa angkasa ini akan terjadi pada 8 April mendatang. Untuk itu, kemunculan ini akan hadir sebelum Lebaran 2024 yang jatuh pada tanggal 10 April.

Sementara itu, fenomena ini bisa dilihat dengan mata telanjang mulai akhir Maret ini hingga sekitar 8 April mendatang, atau bersamaan dengan Gerhana Matahari Total. Area pengamatan akan tampak di jalur Maine hingga Texas jika langit malam bersih pada waktu itu.

Penamaan komet setan dibuat pada akhir tahun lalu, ketika sebuah foto yang ditangkap astrografer menunjukkan semburan api yang mirip bentuk tanduk.