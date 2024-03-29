Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ini Perbedan Reaksi Netizen saat Melihat Harvey Moeis dan Helena Lim Pakai Rompi Tahanan Kejagung

Rina Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |10:49 WIB
Ini Perbedan Reaksi Netizen saat Melihat Harvey Moeis dan Helena Lim Pakai Rompi Tahanan Kejagung
Ilustrasi hHarvey Moeis dan Helena Lim (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Perbedaan reaksi netizen saat melihat Harvey Moeis dan Helena Lim pakai rompi tahanan Kejagung. Sebagai informasi, Tim Penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) kembali menetapkan 1 orang tersangka baru dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 sampai 2022.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan dikaitkan dengan alat bukti yang cukup, Tim Penyidik menaikkan status satu orang saksi menjadi tersangka yakni HM selaku perwakilan PT RBT. Untuk itu keduannya menggunakan rompi tahanan. Namun, saat Harvey Moeis dan Helena Lim mengenakan baju tersebut beberapa netizen berkomentar. Adapun komentarnya pun berbeda-beda.

Salah satunya perbedaan reaksi netizen saat melihat Harvey Moeis dan Helena Lim pakai rompi tahanan Kejagung.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/337/3152065//direktur_penuntutan_jampidsus_kejagung_ri_sutikno-AI0n_large.JPG
Soal Putusan MA Terkait Kasus Timah Harvey Moeis, Ini Tanggapan Kejagung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/01/337/3151752//ma_tolak_kasasi_helena_lim_hukuman_tetap_10_tahun_penjara-s12Y_large.jpg
MA Tolak Kasasi Helena Lim, Hukuman Tetap 10 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/01/337/3151727//ma_tolak_kasasi_harvey_moeis_tetap_dihukum_20_tahun_penjara-NZeO_large.jpg
MA Tolak Kasasi Harvey Moeis, Tetap Dihukum 20 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/05/337/3119626//rompi_tahanan-e1jt_large.jpg
Kenapa Warna Rompi Tahanan Harvey Moeis dan Ferdy Sambo Berbeda? Ini Arti Warna Pink, Merah, dan Oranye
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/20/33/3115809//nikita_mirzani-AugN_large.jpg
Terancam 20 Tahun Penjara, Nikita Mirzani Bandingkan Kasusnya dengan Harvey Moeis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/18/337/3114913//harvey_moeis-M4zs_large.JPG
Dihukum Jadi 20 Tahun Penjara, Kubu Harvey Moeis Bantah Ajukan Kasasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement