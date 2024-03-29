Ini Perbedan Reaksi Netizen saat Melihat Harvey Moeis dan Helena Lim Pakai Rompi Tahanan Kejagung

JAKARTA - Perbedaan reaksi netizen saat melihat Harvey Moeis dan Helena Lim pakai rompi tahanan Kejagung. Sebagai informasi, Tim Penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) kembali menetapkan 1 orang tersangka baru dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 sampai 2022.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan dikaitkan dengan alat bukti yang cukup, Tim Penyidik menaikkan status satu orang saksi menjadi tersangka yakni HM selaku perwakilan PT RBT. Untuk itu keduannya menggunakan rompi tahanan. Namun, saat Harvey Moeis dan Helena Lim mengenakan baju tersebut beberapa netizen berkomentar. Adapun komentarnya pun berbeda-beda.

Salah satunya perbedaan reaksi netizen saat melihat Harvey Moeis dan Helena Lim pakai rompi tahanan Kejagung.