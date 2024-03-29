Mudik 2024 Jateng Jadi Tujuan Terbanyak, Polri Siapkan Rekayasa Lalin di Tol Kalikangkung

JAKARTA - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri memprediksi Jawa Tengah (Jateng) akan menjadi tujuan pemudik terbanyak pada Lebaran 2024.

Kakorlantas Polri Irjen Aan Suhanan mengatakan, untuk itu pihaknya menyiapkan rekayasa lalu lintas guna mengantisipasi kemacetan di jalur-jalur menuju Jawa Tengah, terutama di Tol Kalikangkung.

"Betul, jadi hasil survei dari Kementerian Perhubungan untuk tahun ini tujuan terbanyak ada di Jawa Tengah, kedua di Jawa Timur, dan Jawa Barat. Tentu kita sudah mempersiapkan baik itu di tol," kata Aan kepada wartawan, dikutip Jumat (29/3/2024).

Aan menjelaskan, sudah ada beberapa langkah antisipasi yang disiapkan, mulai dari contra flow hingga one way.

"Dari KM 36-72 contra flow, dari KM 72-414 di Kalikangkung one way dan waktunya sudah kita tentukan," katanya.

Aan menyebut rekayasa lalin contra flow dan one way itu diberlakukan mulai Jumat, 5 April 2024 pukul 14.00 WIB. Termasuk pembatasan angkutan barang sumbu tiga ke atas dan pembatasan kendaraan pribadi untuk melewati jalur tol.

Selain itu, Aan mengatakan kebijakan ganjil genap (gage) juga akan diterapkan. Namun, tidak di semua jalur tol. Terutama yang diterapkan gage dari KM 0 di Cawang sampai KM 414 di Kalikangkung.

"Jadi, tol di Jagorawi ke Merak tidak diberlakukan gage," katanya.