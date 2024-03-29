Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Panglima TNI Lepas Pengiriman Bantuan Logistik ke Palestina

Muhammad Farhan , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |11:59 WIB
Panglima TNI Lepas Pengiriman Bantuan Logistik ke Palestina
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto (Foto: M Farhan)
A
A
A

JAKARTA - Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto meresmikan pelepasan pengiriman bantuan logistik dan bahan makanan ke Palestina pada Jumat pagi ini (29/3/2024) di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma. Agus meresmikan peluncuran tersebut dengan perhelatan apel upacara yang dihadiri 27 orang personel TNI yang akan diberangkatkan bersama Pesawat Hercules C-130.

Agus menyampaikan pengiriman bantuan tersebut nantinya akan didaratkan di negara Yordania. Selepas diterima di Yordania, lanjut Agus, bantuan tersebut baru akan dikirimkan ke warga Palestina via pengiriman udara melalui alat terjun payung metode air drop.

"Misi pengiriman bantuan kemanusiaan ke Palestina ini merupakan salah satu implementasi dari visi TNI yang prima untuk membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan bantuan di Palestina," jelas Agus saat memberikan amanat dalam apel, Jumat.

Agus mengatakan, pengiriman bantuan kepada Palestina tersebut dipimpin oleh Kol PNB Noto Casnoto, Danwing 1 Lanud Halim. Selain mengirimkan bantuan berupa bahan makanan dan kebutuhan pokok, Agus menambahkan Indonesia juga mengirimkan alat terjun payung sebagai perangkat yang nantinya digunakan Yordania.

"Perlengkapan payung dan peralatan militer yang dibawa berupa 900 payung utama orang dan 50 set perawatan LCLA untuk mengirim bantuan kemanusiaan via udara dengan metode airdrop dengan berat maksimal 14 ton," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
