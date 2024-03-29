Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ajak Masyaraat Mudik Lebih Awal, Kakorlantas Ungkap Diskon Tarif Tol

Riana Rizkia , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |14:19 WIB
Ajak Masyaraat Mudik Lebih Awal, Kakorlantas Ungkap Diskon Tarif Tol
A
A
A

JAKARTA - Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Aan Suhanan menjelaskan, bahwa diskon tarif tol dapat menjadi cara untuk mengajak masyarakat agar mau mudik lebih awal.

"Jadi untuk diskon tarif tol memang dari kementerian sudah mengkoordinasikan ya untuk pemotongan tarif atau diskon tarif tol, ini memang kita kan memberikan diskon itu pada hari-hari bukan hari puncak artinya untuk menarik masyarakat lebih awal (mudik)," kata Aan kepada wartawan dikutip Jumat (29/3/2024).

Selain itu, kata Aan, diskon tarif tol juga dapat memecah jadwal masyarakat, agar tidak bersamaan mudik pada Sabtu, 6 April dan Senin, 8 April 2024.

"Maksudnya artinya untuk menarik masyarakat mudik lebih awal, kemudian memecah tidak semua di tanggal 6 tidak semua di tanggal 8 (mudik), itu maksudnya," ucapnya.

Aan menjelaskan, berdasarkan data, masyarakat selalu menunggu hari-hari puncak mudik. Dengan diskon tarif tol dan penerapan sistem ganjil genap (gage), diharapkan tidak ada penumpukan kendaraan pada puncak arus mudik. Dan masyarakat nantinya dapat mulai melakukan mudik pada Rabu, 3 April 2024.

"Mungkin nanti kalau tarif tolnya didiskon di tanggal 3 kita belum tau, tapi itu untuk memecah hari itu ya," ucapnya.

Sebagai informasi, Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) memberikan diskon tarif tol maksimal 20% dari harga normal pada periode tertentu, yang bertujuan untuk mendistribusikan lalin agar tidak terkonsentrasi pada satu waktu yang sama.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/337/3163227//kakorlantas-UDEe_large.jpg
Antisipasi Keamanan, 9.000 Personel Dikerahkan pada Pesta Rakyat HUT ke-80 RI di Monas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/337/3163223//kakorlantas-KJVw_large.jpg
400 Ribu Warga Diprediksi Hadir di Pesta Rakyat HUT ke-80
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/337/3137155//polisi_amankan_dan_bantu_pemudik_lebaran_2025-MkqK_large.jpg
Survei Indikator: Masyarakat Puas Penyelenggaraan Mudik Lebaran 2025 hingga Operasi Ketupat Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136443//prabowo_puji_mudik_2025_terbaik_sepanjang_sejarah-1p7G_large.jpeg
Prabowo Puji Mudik 2025: Terbaik Sepanjang Sejarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/337/3131452//ilustrasi-KaO9_large.JPG
Kakorlantas Polri Berharap Libur Panjang Perayaan Paskah Berjalan Aman dan Nyaman 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/15/337/3131168//kakorlantas_polri_irjen_agus_suryonugroho-X0CV_large.jpg
Evaluasi Pengelolaan Mudik, Kakorlantas Amanatkan Tata Kelola Transportasi Publik Diperbaiki
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement